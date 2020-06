Le notizie del giorno – Tragedia sfiorata, crolla impalcatura. Duro confronto in casa Roma

Le notizie del giorno – Tragedia sfiorata, ma per fortuna senza grosse conseguenze. Al calcio a porte chiuse di gran parte del mondo a causa del Coronavirus ha fatto da contraltare il numeroso pubblico presente in una partita di massima divisione del Vietnam. Come riporta derbyderbyderby, 10 mila tifosi circa erano presenti alla gara tra Hong Linh Ha Tinh e Hanoi FC, poi terminata 1-1. Ma lo spiacevole imprevisto non è accaduto in campo, bensì sugli spalti. E’ infatti crollata un’impalcatura dello stadio. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

In casa Roma tiene banco il futuro del club, in particolar modo si sta lavorando per la cessione ad un altro proprietario, considerando i problemi dal punto di vista economico. Prima dell’emergenza Coronavirus il passaggio di proprietà era praticamente a un passo, con Friedkin pronto a firmare. Poi è saltato tutto. “Il texano si è offerto di pagare a rate partendo con un finanziamento da 125 milioni alla firma – si legge sul Financial Times -. Successivamente avrebbe pagato altri 52 milioni in sei mesi e 85 milioni entro la fine dell’anno. Sempre entro questo periodo avrebbe anche coperto i 300 milioni di debiti e avrebbe coperto gli interessi di minoranza nel club con 13 milioni extra”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

E’ andato in scena un duro confronto tra il presidente Pallotta e Petrachi. Non sono ore tranquille in casa Roma, a tenere banco anche la cessione del club con la situazione economica che non è delle migliori. Tutto è nato dall’intervista di ieri del numero uno giallorosso: sono arrivati tanti ringraziamenti, tranne al direttore sportivo. Secondo Sky non è solo questo il motivo della discussione, ma anche una visione completamente diversa su come proseguire il progetto. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).