Le notizie del giorno – Tre gravissimi lutti nel mondo del calcio, calciatore arrestato dopo una rissa

Le notizie del giorno – Una tragedia ha colpito l’allenatore del Napoli, ed ex bandiera del Milan, Rino Gattuso. E’ venuta a mancare, infatti, la sorella Francesca, ricoverata quest’inverno a Varese per un malore improvviso. Aveva soltanto 37 anni. Il malore, avventura durante Sampdoria-Napoli dello scorso 3 febbraio, aveva costretto il tecnico a lasciare immediatamente lo stadio al termine del match per recarsi dalla familiare. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Il calcio prova a ripartire dopo l’emergenza Coronavirus. Ma c’è chi ha deciso di fermarsi per questa stagione. E’ il caso della Ligue 1, il campionato francese. Una decisione molto discussa e che ha creato problemi anche ai calciatori. Secondo quanto riporta ‘Le Parisien’, a soffrire sarebbe Angel Di Maria, stella argentina del Psg. Un medico dello staff avrebbe espresso preoccupazione per la condizione del calciatore, che soffrirebbe di insonnia e depressione per via dello stop forzato. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

La notizia di un tragico lutto scuote il mondo del calcio. E’ morto a soli 46 anni il leggendario centrocampista polacco Piotr Rocki. Ricoverato in gravi condizioni domenica, l’ex calciatore del Legia Varsavia ha perso la sua battaglia. Fatale la rottura di un aneurisma. In carriera ha vestito le maglie di Polonia Varsavia, Legia, Ruch Radzionków e Gorbik Zabrze, tra le altre. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Dopo la gara di Coppa di Croazia tra Rijeka e Osijek si è scatenata una rissa. L’ex centrocampista dei Rangers di Glasgow Eros Grezda ha preso a pugni in testa Antonio Colak in un parcheggio. Il 25enne era già stato protagonista di episodi non proprio edificanti già in Scozia. Fu cacciato dai Rangers per aver sputato contro i calciatori del club nordirlandese del Ballymena United. Grezda, oggi all’Osijek, ha picchiato l’avversario ma la polizia è prontamente intervenuta per arrestarlo. Ora rischia guai seri. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

“Tutta la famiglia Paganese Calcio 1926 Srl il presidente Raffaele Trapani, il notaio Aniello Calabrese, il presidente del settore giovanile Giuseppe Caiazzo l’ Amministratore unico Filippo Raiola, Il Dir. Accardi, L’ allenatore Erra e il suo staff, il capitano Francesco Scarpa e tutti i calciatori, i segretari, lo staff medico, i magazzinieri, tutto il settore giovanile, tutto lo staff dell’ufficio stampa si stringono alla famiglia De Vivo per la scomparsa prematura del nostro caro CICCIO…”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).