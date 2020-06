Leeds, ma che combini? Tra i tifosi cartonati spunta… Bin Laden!

Forse questa cosa dei tifosi cartonati sta sfuggendo un po’ di mano… In tempi di Coronavirus, e di calcio che riprende a piccoli passi, le porte chiuse la fanno da padrone, ma si spera non per molto. Nel frattempo, per cercare di ovviare al problema – perlomeno da un punto di vista grafico – ci si “arrangia” con i tifosi di cartone, per dare l’occhio della presenza di gente sugli spalti. Capita che, però, non si faccia molta attenzione ai primi piani dei volti. Gente comune? Dovrebbe. Allo stadio Elland Road, teatro delle partite interne del Leeds, una presenza sospetta. In tutti i sensi. Quale? Quella del terrorista Osama Bin Laden.

Un errore ovviamente non voluto, probabilmente nato per aver caricato sul sito della squadra la sua foto, poi stampata senza alcun controllo. A tal proposito, però, lo stesso club si è scusato per quanto accaduto: “Analizzeremo tutti i cartonati, eliminando qualsiasi richiamo a elementi che possano risultare offensivi. Dalla prossima partita in poi saranno effettuati controlli anche severi per garantire che non ci saranno più immagini che possano urtare la suscettibilità”.