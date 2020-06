Una Lega Serie A indipendente: i club chiedono autonomia dalla Federazione

Il Consiglio Federale di ieri è stato molto importante per stabilire alcuni ‘paletti’. Quello significativo riguarda il ritorno di playoff e playout come scenario principale in caso di sospensione definitiva del campionato. La cristallizzazione della classifica con l’utilizzo dell’algoritmo rappresenta l’ultima spiaggia. Non è stata presa in considerazione la proposta del presidente del Cagliari Giulini: cancellare la terza retrocessione dalla A alla B.

L’obiettivo è concludere la stagione. Le altre due soluzioni rimangono molto incerte, il limite massimo per disputare playoff e playout sarebbe quello del 10 luglio. Se si scavallasse quella data, allora non ci sarebbe il tempo per completare tutto e bisognerebbe scegliere l’algoritmo.

Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ la Serie A si è sempre espressa a grandissima maggioranza e la volontà è quella di fare della Lega un unico grande club esclusivo. Indipendente dalla federazione, completamente autonomo nelle scelte. Il modello sarebbe quello della Premier League.