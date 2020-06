Ligue 1, prosegue la battaglia di Aulas: “Lo Stato deve risarcire i club con 800 milioni di euro”

Prosegue la battaglia del presidente del Lione, Jean-Michel Aulas, dopo lo stop anticipato della Ligue 1 per l’emergenza Coronavirus. Quello francese è l’unico Paese, tra i big d’Europa, ad aver fermato definitivamente il calcio per questa stagione.

Aulas chiede danni al Governo e chiama in causa anche gli altri club: “I club della Ligue 1 vogliono presentare un ricorso contro lo stato – dice a RMC – si tratta di un’iniziativa che parte dal presidente del Saint-Etienne. Il responsabile della chiusura anticipata del campionato è lo stato, il premier ha ordinato la fine e quindi la responsabilità dei circa 800 milioni che perderemo è del governo. Forse è per questo che il ministro per lo sport dice che sono state Leghe e Federazione a decidere di modificare il regolamento che impone di arrivare alla 38ª giornata per determinare promozioni e retrocessioni”.