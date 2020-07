Caos Livorno, Spinelli manda via tutti: “E’ inutile pensare alla salvezza”

Quello che sta succedendo a Livorno ha del surreale. Il club toscano, ultimo in classifica in Serie B e con risicatissime chance di salvezza, manderà via già da ora tutti i calciatori in scadenza oggi, non prorogando il contratto fino a fine stagione, cioè il 31 agosto. Il presidente Aldo Spinelli ha così commentato la decisione a TuttoMercatoWeb: “Andranno via tutti quei giocatori che hanno gli accordi in scadenza nella giornata di oggi. Oramai siamo in Serie C, prorogarli sarebbe stato solo uno spreco di denaro. Dopo la sconfitta di ieri è inutile pensare ancora alla salvezza. I giocatori per terminare la stagione comunque non ci mancano. Via anche Filippini? No lui terminerà la stagione e poi vedremo cosa accadrà”.