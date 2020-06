Lutto nel calcio italiano, addio ad un pezzo di storia del club [NOME e DETTAGLI]

Calcio italiano in lutto. Si è spento Osvaldo Riva, storico mediano della SPAL. Riva iniziò la carriera nelle giovanili della sua Cesena, arrivando in prima squadra nel 1956. In 4 anni conquistò due promozioni, dalla Promozione all’Interregionale e poi in C. A notarlo fu Paolo Mazza, storico presidente dei ferraresi. Con i biancoazzurri ha esordito nel 1960, ripagando la fiducia e disputando oltre 120 gare. La sua carriera subì un brusco stop per via di due brutti infortuni al ginocchio. In Serie B divenne un libero. Lasciò il calcio nel 1965. Dopo il ritiro si è dedicato all’insegnamento della matematica. Osvaldo Riva si è spento in una casa di cura di Longiano, in provincia di Forlì-Cesena.