Club nella bufera: assembramenti squadra-tifosi dopo la vittoria [VIDEO]

Si è verificato un nuovo episodio di assembramento legato al mondo del calcio. Nel dettaglio, in Israele si continua a giocare e non mancano i colpi di scena, come fa notare anche il profilo Facebook “Il Calcio Israeliano”. Altro successo per il Maccabi Tel Aviv ed il titolo è sempre più vicino: 12 punti di vantaggio e 8 partite ancora da giocare, sembrano un bottino tranquillizzante. Durante la partita di ieri contro il Maccabi Haifa, una trentina di ultras del Maccabi Tel Aviv sono entrati allo stadio, poi identificati e denunciati. Fuori dall’impianto si sono verificati festeggiamenti, senza distanziamento sociale come invece imposto a causa del Coronavirus.

Ayer Maccabi Tel Aviv le gano 2 – 0 Maccabi Haifa y prácticamente se aseguró el título ante un estadio vacío. Más tarde los hinchas se juntaron en el estadio para festejar con los jugadores. pic.twitter.com/VwmTwDtRWa — Futboltrotters (AKA Juan Manuel D’Angelo) (@futboltrotters) June 4, 2020