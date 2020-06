Mainz-Augsburg, paura in campo: brutto colpo per Awoniyi [FOTO e VIDEO]

Importante colpo esterno per l’Augsburg che ha vinto nella partita di Bundesliga contro il Magonza. Decide un gol realizzato dopo appena un minuto da parte di Niederlechner, gli ospiti volano a quota 35 punti e si avvicinano sempre di più alla salvezza, brutto passo falso per il Mainz che, invece, rimane fermo a 31 punti e dovrà mantenere la categoria nelle ultime giornate che si preannunciano caldissime.

Paura dopo 23 minuti di gioco, brutto colpo in occasione di un giocata aerea per Awoniyi, il calciatore è stato costretto al cambio. Al suo posto è entrato Onisiwo. L’attaccante è stato portato in ospedale e verrà sottoposto ad alcuni test per valutare le condizioni di salute.

The clash of heads that resulted in Liverpool’s Awoniyi being taken to hospital.

Reports claim he’s awake and talking but we’ll keep you posted once we know more.pic.twitter.com/vkkhFAo8Le

