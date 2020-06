Maiorca-Barcellona, c’è chi riesce ad entrare nonostante le porte chiuse: invasione di campo di un tifoso [FOTO]

E’ possibile assistere ad un’invasione di campo se la partita si disputa a porte chiuse? A quanto pare sì, almeno a giudicare da quanto avvenuto in Maiorca-Barcellona, gara valevole per la Liga, vinta dai blaugrana per 4-0. Un tifoso con la maglia di Messi, ma dell’Argentina, è riuscito ad entrare sul terreno di gioco. Prima un tentativo di selfie con Jordi Alba, poi l’arrivo al centro del campo, dove gli steward hanno provveduto a bloccarlo e portarlo via. Divertiti e stupiti i calciatori, il tifoso ha anche ricevuto una carezza dall’allenatore del Maiorca, Vicente Moreno. Una situazione davvero singolare, visto il momento che stiamo vivendo. In alto le immagini.