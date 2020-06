Maksimovic è diventato napoletano, il difensore canta in mezzo ai tifosi “‘O surdato ‘nammurato” [FOTO e VIDEO]

Sia in semifinale che ieri, un autentico muro. E ha pure realizzato uno dei rigori decisivi. Il difensore del Napoli Nikola Maksimovic può ora godersi la festa. Il calciatore, di rientro da Roma dopo la finale di Coppa Italia vinta contro la Juventus, ha incrociato i tifosi azzurri in festa mentre era in taxi e si è messo a cantare con loro “O’ surdato ‘nammurato“. In basso il VIDEO, in alto le foto della festa dei calciatori e dei tifosi.

Mención aparte merece Maksimovic. Lejos de los focos, ha sido clave en el regreso del mejor Napoli. El mejor central para @CIES_Football antes del parón, secó a Lautaro en semis y a CR7 en la final. Marcó el penalti y se coronó en el taxi. O Surdato Nammurato, nunca mejor dicho pic.twitter.com/sZuZHaunBt — Pipe Olcina (@PipeOlcina17) June 18, 2020