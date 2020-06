Manchester United, amichevole annullata per un caso di Coronavirus

Anche la Premier League è pronta per la ripartenza, il via è previsto per il 17 giugno. Frenata nella preparazione del Manchester United: è stata annullata l’amichevole prevista in mattinata contro lo Stoke City, per un caso di Coronavirus all’interno della formazione ospite. L’allenatore, Michael O’Neill, è risultato positivo al Covid-19, come riposta Sky Sport.

Il tecnico Solskjaer ha deciso così di cambiare programma e ripiegare su una partitella interna. Le due squadre non sono mai venute a contatto, perché l’intera rosa dello Stoke City è stata subito trasferita in un edificio a Carrington.