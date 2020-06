Mancini: “Balotelli sta buttando via la carriera, gli voglio bene e spero cambi tutto d’un colpo”

Roberto Mancini ha parlato di Mario Balotelli, ai microfoni di ‘Dribbling’: “Balotelli scommessa persa? Non so, io voglio molto bene a Mario, da quando era ragazzino e faceva cose straordinarie. Gli ho detto mille volte che sta sprecando un talento enorme“. Il CT della Nazionale italiana ha proseguito, non nascondendo una punta di amarezza: “Lui ha un fisico pazzesco, velocità, tecnica, e a 30 anni è nel pieno della sua carriera. Io spero che un giorno si svegli e cambi, così, tutto in un colpo…è difficile, ma spero capisca”.

Mancini ha anche fatto il suo personale in bocca al lupo ad Alex Zanardi, vittima di un grave incidente: “Sono sicuro che anche questa volta Alex Zanardi ce la farà. Io prego per lui. Dopo quello che gli era accaduto la prima volta, questo nuovo incidente è davvero un colpo di sfortuna. Ma lui è davvero forte, e l’ha dimostrato negli anni con imprese che hanno unito tutti gli italiani”.