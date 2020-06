Maradona scatenato: balla, si abbassa i pantaloni e si mostra nudo [VIDEO]

Sui social è diventato virale un video di Diego Armando Maradona. L’ex fuoriclasse del Napoli è stato ripreso in un balletto, ma a far discutere è stato un particolare. L’ex Pibe de Oro si è scatenato in compagnia dell’ex Verónica Ojeda. Nel video Maradona è molto appesantito, fa fatica a muoversi e parlare, alla fine della clip si abbassa i pantaloni mostrando il sedere. La scena ha scatenato le reazioni non solo per violazioni alle regole anti-contagio, ma anche perché è stato registrato nel giorno dell’anniversario del celebre “Gol del Secolo” segnato da Diego nel 1986 contro l’Inghilterra. In basso ecco il video.