Dalla Spagna: “L’ex portiere del Barcellona ha la SLA” [NOME e DETTAGLI]

Notizia shock dalla Spagna. Secondo quanto riporta il quotidiano ‘Marca’, Juan Carlos Unzué annuncerà oggi che soffre di sclerosi laterale amiotrofica (SLA). L’ex portiere e allenatore di 53 anni farà una dichiarazione in cui annuncerà che combatterà fino alla fine, consapevole che per questa malattia non esiste ancora una cura. La SLA colpisce molti ex calciatori. Emblematico il caso di Stefano Borgonovo. Una malattia che atrofizza i muscoli, portando il malato sulla sedie a rotelle, impossibilitato a muoversi e a parlare. Unzué è stato portiere di riserva nel Barcellona di Cruijff per poi passare al Siviglia, squadra in cui fu titolare per sette stagioni. Da allenatore è stato vice di Luis Enrique al Celta Vigo e poi al Barcellona, mentre da primo ha guidato il Celta e il Girona.