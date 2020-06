Inter, allarme Lukaku: “Si è allenato in condominio, ne risentirà molto. E’ come andare in battaglia”

“Giocare una gara dopo l’altra sarà molto dura per i calciatori, il loro corpo ne risentirà. Soprattutto perché arrivano da una lunga inattività. Lukaku si è dovuto allenare in condominio. Adesso non avrà il tempo di adattarsi al ritmo di tutte quelle partite. Credo che ne risentirà in modo particolare nei movimenti classici come lo sprint, girarsi nello stretto o passare la palla. Bisogna allenarsi in gruppo per fare tutto questo. Adesso sarà come andare in battaglia e c’è il rischio di farsi male rapidamente. Dopo tutto quel tempo fermo perdi forza, velocità e resistenza. Devi innescare nuovamente le tue fibre muscolari e bisognerebbe farlo in modo controllato e non con fretta”. A parlare così, a sporza.be, è il medico dell’Anderlecht Kristof Sas, che si è soffermato molto sull’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku.