Membri dello staff positivi al Coronavirus: rinviate le prime partite di campionato [NOME e DETTAGLI]

E’ stata rinviata la prima partita di campionato in Romania. Dopo la sospensione per tre mesi a causa del Coronavirus, un match è stato posticipato perché un membro dello staff medico del Botosani è risultato positivo. Come riporta Sportmediaset la squadra avrebbe infatti dovuto giocare contro l’Universitatea Craiova ma il match è stato annullato.

E’ in programma per domani la sfida tra il Voluntari contro l’Academica Clinceni ma un’altra delle sette partite a porte chiuse è stata rinviata. Un membro dello staff della Dinamo Bucarest è risultato positivo in vista della partita casalinga della squadra contro lo Chindia Targoviste.