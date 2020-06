Mertens-Napoli ancora insieme, arriva l’ufficialità! [FOTO]

Mertens e Napoli ancora insieme. L’attaccante belga ha rinnovato il suo contratto con il club azzurro. A darne la conferma, attraverso un tweet sul suo profilo ufficiale, il presidente Aurelio De Laurentiis. Il calciatore ha firmato nell’albergo di Roma, sede del ritiro del Napoli dove la squadra di Gattuso si giocherà questa sera la Coppa Italia contro la Juventus. “La SSC Napoli è lieta di annunciare il rinnovo contrattuale di Dries Mertens – si legge sul sito ufficiale – L’attaccante ha siglato un accordo in azzurro per altre due stagioni con opzione per la terza”.

Felice di stare insieme ancora a lungo. Evviva Dries! #ADL pic.twitter.com/paiJ72irkX — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) June 17, 2020