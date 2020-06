“Mi chiamava scimmia e mi diceva di tornare nella giungla”: accuse shock all’ex allenatore del Cagliari

Accuse shock da parte di Fafa Picault, giocatore del Dallas con un passato nelle giovanili del Cagliari, nei confronti di un tecnico che lo ha allenato in Sardegna: “Il nostro allenatore ai tempi della squadra riserve penso che sia una delle persone peggiori che abbia mai conosciuto – ha rivelato al canale Facebook del club statunitense -. Ogni giorno dovevo fare i conti con lui che mi chiamava scimmia o che mi diceva di tornare nella giungla in Africa. Poi diceva che i giocatori di colore non hanno tecnica e che io ero solo veloce e che dovevo solo correre, che mi avevano comprato solo per correre. In quel periodo mi avevano attaccato delle figurine con una scimmia dentro al mio armadietto e per questo mi capitava di fare a cazzotti almeno due volte a settimana”.