“Mi offrirono 500mila pesetas per far male a Ronaldinho”, clamorosa rivelazione del difensore

Fernando Caceres è stato un ex calciatore argentino, di ruolo difensore. Adesso, a distanza di anni, ha svelato un retroscena sulla sua esperienza in Liga, in particolar modo con la maglia del Celta Vigo. Durante una chiacchierata con il canale Youtube, Idols, Caceres ha svelato l’aneddoto risalente ai primi del 2000, il difensore venne contattato per fermare Ronaldinho. “Stavamo giocando a Celta contro i blaugrana e al primo tocco che Ronaldinho ha provato a fare, l’ho colpito da dietro. Poi l’ho aiutato e gli ho detto che mi avevano offerto 500.000 pesetas per mandarlo via dalla gara”.

“Mi ha subito guardato e ha detto, ‘se riesci a prendermi’. Non sono più andato a marcarlo. Ero spaventato, lui era arrabbiato ma molto in forma. Un giocatore impressionante”.