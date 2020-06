“Mi sono perso qualcosa?” L’incredibile storia del filosofo che non sapeva dell’esistenza del Coronavirus

Incredibile storia ai tempi del Coronavirus. Isolarsi per 75 giorni, senza sapere dell’esistenza dell’epidemia. E’ quanto successo a Daniel Thorson, podcaster e filosofo online che ha trascorso questi due mesi e mezzo in una casetta di legno nel nord ovest del Vermont.“I’m back from 75 days in silence. Did I miss anything?“. Ossia: “Sono tornato dopo 75 giorni di silenzio. Mi sono perso qualcosa?”, ha scritto sui social. Gli utenti di Twitter rispondono scioccati al messaggio di Thorson: “C’è stata una pandemia”, scrive qualcuno, mentre un altro commenta di avere bisogno anche lui di 75 giorni di ritiro dal 2020. A raccontare la singolare vicenda il New York Times.