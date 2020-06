Mihajlovic, il ‘maestro’ delle punizioni: il tecnico del Bologna si conferma un cecchino [VIDEO]

Sinisa Mihajlovic guida il Bologna per la ripresa del campionato di Serie A, la squadra rossoblu si candida come una delle squadre protagoniste per il ritorno in campo. L’allenatore serbo è rimasto sempre al fianco del gruppo e, adesso, si aspetta un finale di stagione in grande spolvero.

Nel frattempo delizia i propri calciatori, ma anche gli addetti ai lavori ed i tifosi. Come pubblicato dal profilo del Bologna, Mihajlovic si conferma in forma ed il piede è ancora caldo. Il tecnico mette in mostra tutte le qualità sui calci di punizione, le traiettorie sono quelle degli anni d’oro. In basso ecco il video.