Milan, Ibrahimovic nemmeno in panchina. Pioli: “non è ancora pronto”

Si avvicina il big match valido per la giornata del campionato di Serie A, si affrontano Milan e Roma. Stefano Pioli non potrà contare su Zlatan Ibrahimovic, come confermato dallo stesso allenatore. “Noi e la Roma siamo abbastanza simili sul piano delle prestazioni, ma la realtà ci dice che siamo ancora lontani in classifica. Domani sarà uno scontro diretto. Sappiamo delle difficoltà della partita, abbiamo un’occasione per vincere e mettere in campo tutte le nostre qualità. E’ un’opportunità da sfruttare”. Poi su Ibra: “Zlatan non è ancora pronto, domani non verrà in panchina”.

“Zlatan ha lavorato tanto e bene. Ieri si è allenato con i compagni, ma non è ancora pronto per giocare. Non sarà della partita domani. Sarà con noi, ma non verrà in panchina”. Spazio a Rebic: “Ha ottime caratteristiche. Può fare bene su tutto il fronte offensivo. Posso usarlo in tutte le posizioni. A Lecce ha giocato con un’intensità mentale e fisica importante. Sta diventando un giocatore prezioso con una forza fisica importante anche nella fase di pressing”.

“Bennacer ha una fisicità incredibile nell’1vs1, sta migliorando anche nella gestione. Sta crescendo molto, è destinato a diventare un giocatore di livello”. “Il rinnovo di Donnarumma? E’ molto sereno e determinato e molto attaccato al Milan, penso che prenderà la decisione migliore per sé stesso, non lo vedo lontano dal Milan. Al momento non ho parlato con lui di futuro, siamo concentrati sul presente”.