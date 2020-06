Milan, Pioli alla vigilia della Juve: indicazione di formazione, il futuro e il confronto Gazidis-squadra

Il Milan si gioca la stagione. “L’abbiamo affrontata due volte in stagione – dichiara Stefano Pioli a Milan Tv alla vigilia della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus -, sono state sempre partite difficili anche per loro e in entrambi i casi siamo usciti dal campo con qualche rimpianto per il risultato. Se loro hanno trovato la stoccata vincente nel momento giusto, adesso dovremo essere bravi noi questa volta a trovarla. Domani partiamo alla pari, abbiamo uno svantaggio di risultato, ma abbiamo le qualità per giocarcela. Ai giocatori dico sempre che non conta il nome che abbiamo sulle spalle, ma il distintivo che abbiamo sul petto”.

L’incognita: “Dopo soste così lunghe, la condizione e le gerarchie possono cambiare. Giocheremo ogni tre giorni e ci sarà bisogno di tutti. Si sono ripresentati tutti bene, hanno lavorato bene a casa e lo stanno facendo anche qui. Nessuno domani potrà essere al 100%, così come non lo saranno i nostri avversari”. La formazione: “Paquetà è uno di quelli che si è presentato meglio e sta molto bene”.

Il confronto di ieri tra Gazidis e una parte dello spogliatoio, capitanato da Ibrahimovic, è stato “chiaro e diretto” ed “è servito”.

Sul futuro: “A due mesi dalla fine della stagione non ho mai conosciuto il mio destino, il mio obiettivo è ottenere il massimo: dobbiamo cercare di riportare il Milan in Europa”.

“L’assenza del pubblico? Non si può fare altrimenti, noi abbiamo pagato lo scotto contro il Genoa e dovremo fare tesoro di quella esperienza. Un vantaggio giocare in trasferta senza tifosi avversari? No, mi dà sempre tanta energia e carica. Il calendario fitto è una novità e un’eccezione. Con le temperature alte bisogna stare molto attenti, curare dettagli come recupero e alimentazione. All’inizio ho staccato anche io, poi ho riacceso le motivazioni di tutti”.