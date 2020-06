Milan, Rivera si propone: “ho preso il tesserino, posso allenare”

Gianni Rivera si propone per la panchina del Milan. I rossoneri sono pronti a tornare per la ripresa della stagione, la Coppa Italia sembra essere l’obiettivo principale. Ma si pensa anche al futuro, incerta la posizione dell’allenatore Stefano Pioli, il nome in pole per il sostituto è quello di Rangnick.

L’ex calciatore Gianni Rivera ha lanciato una provocazione. “Quando giocavo non ho mai guardato gli altri – dice in un’intervista al settimanale Oggi in edicola domani, appuntamento doppio insieme a Mazzola -. Avevo una mia idea di calcio offensivo. E mi piacerebbe metterla in pratica. Sì, ho preso da poco il tesserino e posso allenare. Anzi, se il Milan ha bisogno di una mano, io sono qua…”.