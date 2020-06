Antonucci, scuse non accettate: “E’ stato comunicato alla Roma che il prestito termina ora”

E alla fine Antonucci la paga cara. Il giovane talento della Roma, in prestito al Vitoria Setubal, è finito fuori rosa dopo aver pubblicato video e foto divertenti sui social in seguito ad una sconfitta. Ma c’è di più. Nonostante le scuse e l’annuncio di voler abbandonare tutti i suoi profili, quella che sembrava solo un’ipotesi è diventata realtà: il calciatore tornerà immediatamente alla Roma.

Lo ha affermato in conferenza stampa il tecnico del club portoghese Julio Velazquez: “Per la storia del club e per rispetto verso i tifosi, un giocatore del Vitória FC deve essere tale 24 ore al giorno. La situazione è molto semplice: il club, la direzione e lo staff hanno capito che il comportamento di un giocatore in prestito non era quello che volevamo, né ciò che i fan meritano 24 al giorno, dentro e fuori dal campo. È stato comunicato alla Roma che il prestito termina ora e che non contiamo più sul giocatore, soprattutto per rispetto dei tifosi e della storia del club e per tutti coloro che lavorano quotidianamente per rappresentare, con la più grande responsabilità e dignità, questa squadra”.

