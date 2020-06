Modric: “il rigore di Benatia era sacrosanto”, poi la confessione su Cristiano Ronaldo alla Juve

Anche Luka Modric è stato protagonista di una biografia ricca di aneddoti, il titolo “A modo mio”, uscita in Italia per Sperling&Kupfe. In diverse occasioni viene tirata in ballo anche la Juventus, rivale storica degli ultimi anni per i bianconeri, come riporta anche ‘Il Corriere dello Sport’.

IL RIGORE DI BENATIA SU VAZQUEZ – “Quando c’è di mezzo il Real Madrid le proteste sono sempre amplificate. La verità è che quel penalty era sacrosanto e mi diede un grande dispiacere vedere Buffon reagire in un modo così scomposto”, ha scritto il centrocampista delle merengues.

GLI APPLAUSI DELLO STADIUM A RONALDO – “Si alzarono tutti in piedi per applaudirlo. Una scena dettata dal fatto che i tifosi italiani sapevano che Cristiano sarebbe approdato alla Juve da lì a tre mesi”