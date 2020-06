La moglie dell’allenatore sogna il gol della riserva, il titolare resta in panchina e la profezia si avvera

Quando i sogni diventano realtà. E’ proprio il caso di dirlo. Una storia incredibile, raccontata ad anni di distanza. Siamo a Sheffield, durante il primo Steel derby della stagione 2006-2007. Protagonisti, a loro insaputa, sono Paul Ifill e Alan Quinn. Allenatore dello United in quell’anno era Neil Warnock. Sua moglie fece un sogno in cui a segnare era la riserva (Quinn) e il tecnico le diede fiducia. A 14 anni di distanza arriva il racconto di quella partita, per voce di Ifill: “‘Non ci crederai mai’, mi disse. ‘Mia moglie ha fatto un sogno la scorsa notte, quindi dovrò lasciarti fuori contro il Wednesday‘. Che cosa? ‘Devo lasciarti fuori, sto pensando di far giocare Alan Quinn’. Io non capivo. Avevo giocato ogni partita fino a quel punto, avevo giocato bene. Stavo avendo una buona stagione, segnavo gol, facevo assist, mentre Quinn era entrato e uscito dalla squadra…”. Come andò a finire? Quinn segnò il gol vittoria dello Sheffield United, diventando il primo calciatore della storia a riuscire a segnare con entrambe le maglie nello Steel derby. E Ifill non giocò più con i ‘Blades’, anzi venne ceduto al Crystal Palace a gennaio.