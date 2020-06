Il Monza adesso punta la A, Galliani: “abbiamo già preso un calciatore. Balotelli e Ibra? Ecco la situazione”

Il Monza può festeggiare la promozione nel campionato di Serie B, l’ufficialità è arrivata nella giornata di ieri. Il club non ha di certo intenzione di fermarsi: l’obiettivo adesso è la Serie A. Dopo Berlusconi anche Adriano Galliani ha confermato l’obiettivo del doppio salto, come confermato in conferenza stampa. “Lo scorso 1 luglio avevamo l’obiettivo di portare questa squadra in Serie A in due anni, ora arriva il difficile ma le premesse ci sono tutti. Crediamo di avere le capacità per farlo. Non sarà una Champions o uno scudetto, ma in fondo questa promozione in B è il 30esimo trofeo nel calcio di Silvio Berlusconi”.

“Ci saranno cessioni perché in B bisogna rispettare certi parametri per quanto riguarda l’età, stiamo già pensando alla nuova squadra e ne abbiamo parlato ieri sera a cena: Brocchi ha già alzato le richieste (ride, ndr). Il segreto per vincere? La coesione e tra noi ce n’è tanta. Abbiamo già depositato il contratto preliminare di Barberis del Crotone, è il playmaker che ha fatto più minuti e che ha toccato più palloni. Abbiamo un budget per andare in Serie A, non facendo pazzie ma il necessario. Il nostro modello può essere l’Atalanta. Non cerchiamo ragazzi, né ex Milan: vogliamo giocatori pronti per vincere”.

BALOTELLI – “Voglio bene a Mario, ma non lo prenderemo. Stiamo pensando a giocatori under”.

IBRAHIMOVIC – “Si può fare tutto, ma come idea non stiamo seguendo Ibra. Poi, se capitano cose imprevedibili può succedere di tutto: il mercato tanto finirà a ottobre probabilmente”.