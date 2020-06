Dramma Gattuso, lutto per il tecnico del Napoli: è morta la sorella, aveva 37 anni

Una tragedia ha colpito l’allenatore del Napoli, ed ex bandiera del Milan, Rino Gattuso. E’ venuta a mancare, infatti, la sorella Francesca, ricoverata quest’inverno a Varese per un malore improvviso. Aveva soltanto 37 anni. Il malore, avventura durante Sampdoria-Napoli dello scorso 3 febbraio, aveva costretto il tecnico a lasciare immediatamente lo stadio al termine del match per recarsi dalla familiare, ricoverata d’urgenza. Purtroppo oggi, a distanza di qualche mese, non ce l’ha fatta.

La redazione di CalcioWeb esprime le più sentite condoglianze all’allenatore.