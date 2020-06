Lutto nel mondo del calcio, il cordoglio dei club: “Riposa in pace indimenticabile campione”

“É scomparso Mario Corso, interista, campione eterno dotato di infinita classe. Con il suo sinistro ha incantato il mondo in una squadra che ha segnato un’epoca. I pensieri e l’affetto di tutti noi vanno alla famiglia in questo momento difficile”. Questo il cordoglio espresso dal club nerazzurro sul sito ufficiale in merito alla scomparsa dell’ex calciatore dell’Inter. Si unisce al dolore anche il Napoli, per cui è stato allenatore Primavera. La dedica sui social: “Riposa in pace indimenticabile campione”.

