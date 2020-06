Morte Pierino Prati, i messaggi toccanti dal mondo del calcio: “Il cielo si è ripreso anche lui” [FOTO]

Morte Pierino Prati – Calcio italiano ancora una volta in lutto, per la seconda volta in pochi giorni: dopo Mario Corso è infatti scomparso Pierino Prati. Aveva 73 anni ed era malato da tempo. Prati ha vinto tutto specialmente col Milan, con cui ha segnato 72 reti in 143 presenze, ma è stato anche tra i protagonisti della “spedizione” dell’Italia a Messico ’70, in cui si arrivò ad un passo dal titolo, nonché campione d’Europa con gli azzurri due anni prima. Tanti i messaggi dal web da parte di ex calciatori (tra cui Baresi), squadre (tra cui Roma, Milan, Fiorentina e Salernitana, per cui ha giocato) e giornalisti. Toccante soprattutto il pensiero di Alessandro Alciato: “Il cielo si è ripreso anche Pierino Prati”. Nella FOTOGALLERY in alto, tutti i messaggi dai social.