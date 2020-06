Morto per complicazioni al Coronavirus: il calcio piange “El Gansito” [NOME e DETTAGLI]

Il calcio piange Aarón Padilla Gutiérrez, detto “El Gansito” è stato un calciatore messicano, di ruolo attaccante. Ha iniziato la carriera indossando la maglia del Pumas UNAM, poi esperienze anche con Atlante e Veracruz, prima di concludere l’avventura come calciatore proprio con il Pumas UNAM. Cinquanta anni fa nello stadio Bombonera di Toluca, sfidò l’Italia nei quarti di finale del Mondiale del 1970. Niente da fare per il messicano, netto successo degli azzurri con il risultato di 4-1. E’ morto all’età di 77 anni, per complicazioni da Coronavirus. Era un’ala di sinistra, in totale ha collezionato 55 presenze con la Nazionale, da ricordare anche il Mondiale del 1966.