Nainggolan vuole tornare alla Roma, Totti gli risponde: “Purtroppo non ci sto più”, il siparietto sui social

Divertente siparietto social tra Nainggolan e Totti. Il belga non ha mai nascosto il suo amore per la Roma e fosse per lui tornerebbe immediatamente a vestire di giallorosso: “A Roma ho lasciato il cuore: ho sempre ricevuto tanto affetto e ho vinto tante battaglie”. L’ex capitano della Roma era in diretta con le sue due figlie, Chanel e Isabel, il centrocampista del Cagliari invece scriveva nei commenti. Totti ha chiesto all’ex compagno di squadra: “Vuoi tornare a Roma?“. Il belga ha replicato: “Mi vieni a prendere tu?“. Al che Totti ha risposto con un filo di amarezza: “Eh, io non ci sto più“. Chiosa scherzosa del centrocampista del Cagliari: “Da te farei pure il giardiniere“.