Napoli, l’agente di Hamsik apre al ritorno: “è sempre casa sua”

Quella tra Hamsik ed il Napoli è una storia d’amore che non è mai finita. E l’agente del calciatore apre ad un possibile ritorno in maglia azzurra. “Marek ha voglia di giocare ancora per qualche anno, probabilmente due o tre, è mia opinione che possa tornare in Slovacchia quando deciderà di smettere – ha detto a Radio Kiss Kiss Napoli -. Così come potrà tornare a Napoli perché anche Napoli è casa sua. Se De Laurentiis dovesse chiamarlo per offrirgli un ruolo nel club? Certo che ne sarebbe felice. Non so con quale ruolo o con quale veste, bisognerebbe parlarne e discuterne con la società ma non vedo impedimenti e si troverebbero soluzioni. Ma, ripeto, bisogna aspettare due o tre anni perché ha ancora voglia di giocare”.