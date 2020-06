Napoli, Callejon rinnova…ma è una fake news: e la moglie dello spagnolo si infuria [FOTO]

Un profilo Instagram sul quale veniva annunciato il rinnovo di José Maria Callejon. Un account rivelatosi fake, come la notizia. Ad infuriarsi è stata la moglie dell’attaccante del Napoli, Marta Ponsati Romero. In un lungo post, infatti, veniva annunciato il prolungamento del contratto dello spagnolo con gli azzurri, con tanto di messaggi d’amore per squadra e città. Ma la verità è completamente opposta. Callejon, infatti, è destinato a lasciare il Napoli a fine stagione per trasferirsi altrove, con molta probabilità al Valencia. E lo sfogo della moglie lo dimostra: “Questo profilo è un falso. Quanto poco sai di José per mettergli in bocca certe parole…”.