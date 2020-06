A Napoli “il gusto CR7 è disponibile solo nel cono per mancanza di Coppe”, lo sfottò alla Juve [FOTO]

Continua il delirio in casa Napoli dopo il successo in Coppa Italia contro la Juventus. La squadra di Gennaro Gattuso ha vinto dopo i calci di rigore e ha alzato il primo trofeo post-Coronavirus. La festa è andata avanti per tutta la notte ed anche nei giorni successivi, scatenati i tifosi e i calciatori.

Proprio oggi sta circolando una foto sul web che ha scatenato la reazione da parte dei supporter azzurri. In gelateria è presente il gelato della Juventus, al gusto CR7. Ma, ad attirare l’attenzione, è stato un biglietto: “il gusto CR7 è disponibile solo nel cono per mancanza di Coppe”.