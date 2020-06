Napoli-Inter, minuto di silenzio per le vittime del Covid: emozione particolare per Gattuso [FOTO]

E’ appena iniziata l’ultima semifinale di Coppa Italia. Nel primo match sono scese in campo Juventus e Milan, 0-0 il risultato finale che permette alla squadra di Maurizio Sarri di staccare il pass per la finale. Nell’altra sfida si stanno affrontando Napoli e Inter, partenza sprint per i nerazzurri grazie alla rete siglata da Eriksen, beffata la difesa dei padroni di casa. Ma prima del match grande emozione, minuto di silenzio per le vittime del Covid. Particolarmente sensibile anche il tecnico Gennaro Gattuso, che ha dovuto fare i conti con la morte della sorella, Francesca.