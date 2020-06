“Da quando è arrivato Gattuso tutti si sono compattati intorno a lui. Il Napoli è l’unica che riesce a battere la Juve. Lo abbiamo fatto in Coppa e SuperCoppa, speriamo di poterlo fare anche in campionato. Con Agnelli ci eravamo detti: qualunque cosa accada, premiamo le due squadre insieme”. Sono le dichiarazioni del presidente Aurelio De Laurentiis ai microfoni Rai dopo la vittoria del Napoli in finale di Coppa Italia contro la Juventus.