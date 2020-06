Il Napoli su Otavio Monteiro? L’agente mette le cose in chiaro

Otavio Monteiro, centrocampista del Porto è finito nel mirino di tanti club, anche il Napoli si è messo in fila. EuropaCalcio.it ha contattato Jeronimo Soares dell’agenzia Timesports; che cura gli interessi di Otavio, ecco quanto emerso.

“L’interesse del Napoli? Momentaneamente non è arrivata nessuna offerta ufficiale dalla società. Alcuni nostri collaboratori ci hanno informato che Otavio potrebbe interessare a qualche club italiano; tra questi Atalanta e Roma, che avevano chiesto informazioni su di lui nell’ultima sessione di calciomercato. La situazione attorno a Otavio resta in standby – precisa Soares – in quanto il Porto si sta giocando il titolo nazionale. Per ora si tratta solo di speculazioni”.