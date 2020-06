Napoli, tensione prima della finale: “Gattuso caccia un calciatore dall’allenamento” [NOME e DETTAGLI]

Il Napoli ha raggiunto un risultato importantissimo, la qualificazione in finale di Coppa Italia dopo il pareggio acciuffato nella gara di ritorno contro l’Inter. Adesso l’ultimo atto, con la sfida contro la Juventus per provare ad alzare un trofeo in stagione. Non sono mancati i momenti di tensione per la squadra di Gennaro Gattuso. Ecco quanto riportato da ‘Il Corriere dello Sport’. Tra il tecnico e Hirving Lozano non è scattata la scintilla ed il rapporto sembra arrivato ai minimi storici.

Nel bel mezzo dell’allenamento di lunedì, l’allenatore del Napoli ha invitato il calciatore a lasciare il campo come aveva fatto con Allan alla vigilia della trasferta di Cagliari. Il motivo? Non ha riscontrato lo spirito giusto richiesto e poche ore da una finale molto importante per il club. A questo punto, sembra in dubbio la convocazione per la finale di mercoledì sera. Il messicano, quando chiamato in causa, non ha pienamente convinto. Adesso, questo episodio, rischia di incrinare il rapporto. Un peccato, per un calciatore di sicuro talento.