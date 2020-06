Napoli, ufficiale: Insigne cambia agente, c’è la firma [FOTO]

Adesso è ufficiale: Lorenzo Insigne ha cambiato agente. Il calciatore del Napoli entra a far parte della G.E.V. Sport & Management, l’agenzia di Vincenzo Pisacane.

“Benvenuto, Lorenzo! Un orgoglio averti nella nostra agenzia. Un privilegio lavorare con te. Per noi oggi è un giorno importante, Capitano. Siamo felici. Felici di averti con noi come uomo e felici di poterti rappresentare come atleta. Avanti tutta!”, si legge nel messaggio pubblicato sul profilo Instagram della G.E.V. Sport & Management.