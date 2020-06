Il Napoli su Under: “Gattuso l’allenatore perfetto per Cengiz”

Il Napoli ha individuato il sostituto di Callejon, si tratta di Cengiz Under della Roma. Per parlare dell’ex Basaksehir, “Europa Calcio” ha contattato Carlo Nicolini, storico collaboratore di Mircea Lucescu.

“Io lo vedrei bene in tante squadre, perché parliamo di un giocatore da un potenziale incredibile. Ha già superato il periodo di adattamento al campionato italiano. Gattuso è un ottimo allenatore molto bravo con i giocatori che ha a disposizione. Con lui Under farebbe molto bene, anche per il suo tipo di gioco. Credo che Cengiz abbia bisogno di andare in una piazza che lo stimoli. Di Francesco era stato molto bravo nel farlo inserire gradualmente. Poi è vero che è stato bloccato da diversi infortuni, ma a Roma ogni giorno si leggeva e si legge qualcosa su di lui: è normale che ad un certo punto il giocatore capisce che non ha più la piena fiducia dell’ambiente, e di conseguenza diventa difficile esprimersi al meglio. Facendo un discorso logistico, Napoli non è nemmeno molto lontana da Roma, per Under non sarebbe nemmeno chissà quale stravolgimento“.