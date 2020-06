I campionati italiani che dalla prossima settimana riprenderanno dopo l’emergenza Covid-19, potranno terminare con certezza. Come si legge su Ansa, infatti, è passata la modifica chiesta dalla FIGC, che il Comitato Tecnico-Scientifico ha accolto: niente quarantena di gruppo in caso di nuovo positivo in squadra. Andrà in isolamento il solo giocatore, mentre compagni e staff a contatto con lui saranno sottoposti a tampone per verificare eventuale contagiosità.