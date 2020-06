“Non c’è anima, come le squadre di Garcia”, bordate durante una partita di FIFA

Il difensore Rami ha rescisso il contratto nel campionato russo ed è alla ricerca di una nuova squadra. Nel frattempo ha lanciato una bordate contro l’allenatore Garcia, la frase ha fatto molto discutere. Il francese ha lanciato nuovo canale Twitch e, in occasione della prima diretta streaming, si è esibito in una partita al popolare videogioco FIFA 20. “Non c’è partita, non c’è anima. Sembra che sia Rudi Garcia l’allenatore”.

Poi le scuse: “Tutto ciò non era voluto. Stavo trasmettendo in streaming, giocavo a FIFA e mi stavo arrabbiando con i miei giocatori. Faccio sempre battute del genere quando gioco, parlo di tutti. E’ uno scherzo, ovviamente i giornalisti l’hanno presa sul serio: il colpevole sono io e a loro sto dando da mangiare. Mi scuso per questa battuta, ma mi fa arrabbiare il fatto di dovermi scusare per quello che faccio mentre gioco alla PlayStation. Non potete impedirmi di essere al naturale: anche quando trasmetto in streaming devo seguire un copione?”