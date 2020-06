Notizie del giorno – Ex Juve in coma, il racconto della morte del figlio del calciatore, novità Coppa Italia

Notizie del giorno – Sono ore di ansia e paura in casa Juventus, ma in generale per tutto il mondo del calcio. Preoccupazione per il giovane Giuseppe Rizza. Il 5 giugno, racconta Tuttosport, un malore improvviso che gli ha causato un’emorragia cerebrale e il ricovero nel reparto di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale Cannizzaro di Catania, dove si trova ancora in coma farmacologico. E’ stato a stretto contatto con l’ambiente bianconero: prima la Supercoppa italiana vinta da titolare con la Primavera juventina nel 2006, poi le amichevoli a Villar Perosa contro la Prima Squadra. Poi le esperienze tra Serie B e Serie C.

Sono arrivati i messaggi da parte di ex compagni. Prima Giovinco: “Ciao Peppe, sono Seba. Ma che fai? Dai, sveglia, che appena riusciamo ci vediamo. Ti mando un forte abbraccio”. Poi Criscito: “In campo aveva tanta grinta e sono sicuro (I MESSAGGI DEL MONDO DELLO SPORT)

Cafu è stato uno dei migliori calciatori che ha indossato la maglia del Milan, il brasiliano ha lasciato un grande ricordo con i rossoneri. Adesso sta attraversando un momento difficile, a causa della morte del figlio. Il ragazzo è morto davanti agli occhi di Cafù a causa di un infarto, mentre giocava al pallone nel giardino nella sua abitazione. Con una lettera aperta ha voluto ricordare quanto successo, ecco quanto riportato da sport.tiscali.it.

“Il 4 settembre 2019 Dio ha preso con sé mio figlio Danilo Feliciano de Morais. Aveva solo 30 anni. Ho perso mio figlio tra le mie braccia. Ho cercato di salvarlo e aiutarlo, ma ci ha lasciato. Resta un sensazione di vuoto ed è una sensazione terribile. A volte ci sentiamo impotenti. Ci sentiamo così forti nel corpo e nella mente, ma in un momento del genere la tua forza fisica non serve a nulla. E quando non puoi salvare tuo figlio, ti senti incredibilmente debole. Ma Dio l’ha voluto con sé e sono sicuro che (LA LETTERA COMPLETA)

Il calcio italiano è pronto a ripartire con le partite di Coppa Italia. Sono ufficiali gli orari, le gare tra Juventus-Milan e Napoli-Inter rispettivamente in programma venerdì 12 e sabato 13 giugno, si giocheranno alle 21, come ufficializzato dalla Rai attraverso un messaggio su Twitter.

Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, Juventus-Milan e Napoli-Inter si giocheranno senza tempi supplementari per evitare (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO) (LE INIZIATIVE)