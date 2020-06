Notizie del giorno – Morto ex presidente, positivo al Coronavirus organizza 3 feste, club escluso dalle coppe

Notizie del giorno – Un nuovo lutto ha colpito il mondo del pallone. Il calcio francese piange la morte di Jean-Claude Hamel, aveva 90 anni. E’ considerato come il presidente ‘storico’ per essere riuscito a raggiungere un obiettivo sul campo davvero incredibile. Alla guida dell’Auxerre dal 1963 al 2009 riuscì nell’impresa di portare la squadra dai dilettanti fino al massimo campionato, riuscendo anche a conquistare il titolo. Tra gli altri successi può contare in bacheca anche quattro (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO)

Juan Cazares è un calciatore ecuadoriano, centrocampista dell'Atlético Mineiro, che è finito nella bufera in Brasile. Secondo quanto riportano giornali dall'estero tra cui 'A Bola' avrebbe organizzato tre feste private nel suo appartamento durante il periodo di quarantena: il giorno successivo si è sottoposto al tampone sul Coronavirus ed è risultato positivo.

Per questo motivo dovrebbe essere soggetto di una multa salatissima, di circa 22.000 euro visto che oltre a violare le regole ha messo anche a rischio la salute degli invitati. "La sua multa sarà probabilmente la massima visto che si tratta di una recidiva, aveva già avuto delle denunce e per l'ultima abbiamo constatato

Con una nota sul proprio sito ufficiale, la UEFA ha comunicato l'esclusione dalle Coppe Europee per il Trabzonspor per non aver rispettato il criterio del pareggio di bilancio. Di seguito il testo integrale.

"Il 5 luglio 2019, la Camera arbitrale dell'Organo UEFA di Controllo Finanziario dei Club (CFCB) ha riscontrato che il Trabzonspor AŞ non era riuscito a rispettare il criterio del pareggio di bilancio, come previsto dal settlement agreement del 20 maggio 2016 che sanzionava il club con l'esclusione condizionale da una (1) competizione UEFA per la quale si fosse eventualmente qualificato nelle stagioni 2020/21 e 2021/22. La sanzione non sarebbe stata applicata se il club avesse soddisfatto alcune condizioni, tra cui il raggiungimento di risultati specifici nell'anno finanziario 2019. Oggi, la Camera arbitrale CFCB ha riscontrato che il Trabzonspor non è riuscito a raggiungere l'obiettivo