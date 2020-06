Notizie del giorno – Tragedia nel calcio, giocatore salva bambino, tensione al Circo Massimo, portiere sospeso

Notizie del giorno – Tragedia nel mondo del calcio: si è spento a 46 anni l’amministratore del Metz Emmanuel Serin, tra l’altro anche figlio del presidente del club francese. L’annuncio della società sul proprio sito ufficiale.

“L’FC Metz – si legge – ha perso uno dei suoi amministratori e il nostro presidente ha perso un figlio. Emmanuel Serin, amministratore del SASP FC METZ e figlio di Bernard Serin, è deceduto venerdì 5 giugno all’età di 46 anni. Emmanuel Serin era il padre di due figli, Noè e Marius. Secondo i desideri della famiglia, il funerale di Emmanuel si svolgerà nell’intimità familiare, senza fiori o targhe”.

“La famiglia di Emmanuel, il nostro Presidente, sua moglie, suo figlio Nicolas e tutti i loro parenti, soffrono molto. Inviamo loro, con emozione e per conto di tutta (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO)

Vi ricordate di Mehmet Hetemaj? Buon centrocampista, protagonista anche in Italia con le maglie AlbinoLeffe, Reggina e Monza, adesso gioca nel Seinäjoki. E’ finito alla ribalta per un gesto eroico, salvando un bambino dall’annegamento in un lago artificiale. Come riporta Tellerreport l’episodio si sarebbe verificato intorno alle ore 12 dello scorso giovedì: il calciatore era intento a prendere il sole in spiaggia, dopo aver notato il bambino in difficoltà ha deciso subito di intervenire.

“Mia madre è arrivata rapidamente al bambino – ha dichiarato Hetemaj, come riportato da primamonza.it – ma mi sono reso conto che erano entrambi in difficoltà. Allora sono entrato anche io in acqua. Ho raggiunto il piccolo (IL RACCONTO DEL GESTO EROICO)

Si sono verificati scontri e lancio di bottiglie alla manifestazione tra ultras ed estremisti di destra riuniti al Circo Massimo. Come riporta Leggo.it tutto è cominciato quando uno dei partecipanti stava rilasciando un’intervista a un giornalista. E’ stato fermato da un altro militante che gli ha detto «nessuno è autorizzato a parlare». E’ dunque partita una lite, un uomo è stato schiaffeggiato con conseguenti (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO)

Un nuovo brutto episodio si è verificato nel mondo del calcio. Un calciatore della MLS è finito nella bufera. Nel dettaglio, secondo quanto riporta anche lalaziosiamonoi.it è stato sospeso il portiere dell’FC Dallas, Jesse Gonzalez. L’accusa è molto pesante (LA NOTIZIA COMPLETA)