Notizie del giorno – Giovane della Roma fuori rosa, Ancelotti nei guai, il calcio piange Pierino Prati

Le notizie più importanti della giornata di ieri, lunedì 22 giugno.

ANTONUCCI ‘BACCHETTATO’ DAL SETUBAL – I social network e i calciatori della Roma, un rapporto complesso. Qualche giorno fa fu protagonista Juan Jesus, adesso Antonucci. Il giovane gioiello giallorosso, in prestito al Vitoria Setubal (Portogallo), come riferisce Gazzetta.it è finito addirittura fuori rosa. Motivo? Due giorni fa, dopo la sconfitta per 3-1 contro il Boavista, ha pubblicato prima delle foto della sua vita privata e poi un video su Tik Tok, ma la società non l’ha presa affatto bene. E pensare che l’avventura con il club portoghese stava andando bene, con il gol segnato alla seconda della sua squadra dopo il lockdown, lo scorso 10 giugno, nel 2-2 contro il Santa Clara. Adesso il rischio, sempre secondo quanto riferisce la rosea, è addirittura che il giovane talento possa essere rimandato alla Roma in anticipo, anche se lui sta provando a mettere una pezza. Questo il messaggio che ha pubblicato ieri sul suo profilo ufficiale Instagram, annunciando che lascerà i social network per concentrarsi solo sulla maglia. “Questo messaggio – si legge – è per dire che sono pienamente consapevole degli errori che ho fatto. Vorrei scusarmi con tutti coloro che sono stati offesi: tifosi, club, allenatore, compagni di squadra. Lascerò i social network e d’ora in poi mi vedranno solo sudare la maglia del Vitória Setúbal fino all’ultima goccia”. Social che hanno accompagnato per tutto questo tempo Antonucci anche per via della bella fidanzata, Ginevra Lambruschi, influencer. In alto la FOTOGALLERY con alcuni suoi scatti mozzafiato o, in alternativa, apri l’articolo per sfogliarli.

LE ACCUSE AD ANCELOTTI – Neanche il tempo di godersi l’ottimo pari contro la capolista nel derby di Liverpool, che non arrivano news confortanti per il tecnico dell’Everton Carlo Ancelotti. Dalla Spagna, infatti, arrivano brutte notizie per l’ex allenatore del Napoli sul fronte economico: come riferisce Cadena Cope, è stato aperto un procedimento nei suoi confronti per una presunta evasione fiscale. L’accusa è di non aver corrisposto all’erario spagnolo un importo pari a 1.062.079 euro per il biennio 2014-2015, quello in cui il tecnico guidava il Real Madrid. (L’ARTICOLO COMPLETO)

IL CALCIO PIANGE PIERINO PRATI – Il calcio italiano è in lutto per la morte di Pierino Prati. L’ex attaccante aveva 73 anni ed era malato da tempo. In carriera ha vestito diverse maglie. Dopo le giovanili con il Milan, il passaggio alla Salernitana in prestito. Contribuisce alla promozione dei campani in Serie B e passa al Savona, sempre via Milan. Ma è con la prima squadra rossonera che fa vedere le cose migliori: 72 reti in 143 presenze. Cinque buone stagioni con la Roma, poi un rapido passaggio tra Fiorentina e Savona. Avventura anche negli Usa con la maglia dei Rochester Lancers. Chiusura di carriera ancora con il Savona, in C2. Prati era soprannominato ‘Pierino la peste’, era un abile colpitore di testa. Con la maglia del Milan ha vinto campionato, Coppa Italia, Coppa dei Campioni, Coppa delle Coppe e Coppa Intercontinentale. Con la Nazionale italiana ha conquistato un Europeo (1968) e ha ottenuto un secondo posto ai Mondiali del 1970. Dopo il ritiro anche una breve carriera da allenatore.