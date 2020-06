Notizie del giorno – Calciatore arrestato per droga, le pesanti accuse a Higuain, giocatore licenziato per colpa della moglie

CALCIATORE ARRESTATO PER DROGA – Un calciatore di Prima Categoria di una squadra di Genova è stato arrestato perché trovato con uno zaino pieno di marijuana. L’episodio si è verificato a Roma, alla stazione Tiburtina. Come riporta anche Fanpage, due poliziotti hanno visto un giovane che si guardava intorno nervosamente prima di dirigersi verso un pullman e hanno deciso di fermarlo. Il 29enne ha mostrato il tesserino della squadra di calcio. Dopo alcuni controlli è stato trovato lo zaino con all’interno un chilo di marijuana avvolta in diversi strati di cellophane nero. Il giovane è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. (L’ARTICOLO COMPLETO)

LE PESANTI ACCUSE A HIGUAIN – Gonzalo Higuain ha subito un infortunio che lo mette a rischio in vista della ripresa. Gli ultimi mesi dell’argentino non sono stati di certo facili, i problemi familiari e quelli in campo hanno messo in dubbio il futuro del calciatore. Adesso dalla Spagna evidenziano la sua forma fisica. Il portale Fichajes.net ha titolato l’articolo in modo molto forte: “la vergognosa forma fisica di Higuain”. Ecco quanto è emerso e riportato da TuttoJuve. “Quando parliamo di Juve consideriamo uno dei club al mondo, sia del passato che del presente. Non si tratta solo di un club che ha buoni calciatori e vince titoli, ma anche di una società con tanti anni di storia ed un’attenzione al rispetto, umiltà e lavoro. E la forma con cui si è presentato Gonzalo Higuain è semplicemente vergognosa. La situazione eccezionale che ha attraversato il mondo con il Covid-19 ha cambiato tutto. I calciatori, con assenza di allenamenti, hanno perso ritmo, però vi sono limiti e limiti. Essere un calciatore di livello mondiale come Higuain, con un contratto in essere con uno dei migliori club al mondo è una condizione che costringe ad avere una determinata forma entro limiti definiti. Un calciatore che si presenta con più massa grassa del normale non merita di restare nell’elite mondiale”. (L’ARTICOLO COMPLETO)

GIOCATORE LICENZIATO PER COLPA DELLA MOGLIE – I Los Angeles Galaxy hanno deciso, “di comune accordo“, di separarsi dal centrocampista Aleksandar Katai. Alla base della scelta, i commenti razzisti sui social della moglie contro i manifestanti scesi in piazza dopo l’omicidio di George Floyd. “Uccidere la merda“, l’invito della donna ai poliziotti in riferimento ai manifestanti. Secondo i media statunitensi, è stata la stessa MLS a spingere verso questa decisione, in quanto ha scelto di utilizzare una politica di tolleranza zero sulla questione razzismo. (L’ARTICOLO COMPLETO)